Wetterfrosch verspricht : Jetzt startet der Sommer nochmal voll durch – Das erwartet die Saarländer in den kommenden Tagen

Wetterexperte Dominik Jung kündigt die Rückkehr des Sommers an – pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September. Foto: dpa/Andreas Arnold

Saarbrücken Am 1. September beginnt für Meteorologen der Herbst. Das kümmert das Wetter aber nicht. Und so soll es die nächsten Tage nochmal so richtig sommerlich werden.

31. August: letzter Tag des meteorologischen Sommers. Der Sommer war im Vergleich zum immer noch gültigen amtlichen Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990 rund 1,7 Grad zu warm. Das dürfte wohl den ein oder anderen von uns dann doch eher überraschen: Wieder ein zu warmer Sommer. Dafür gab es aber endlich mal wieder mehr Niederschlag als üblich. Das war für die Natur vielfach ein Segen, leider für einige Regionen ein Fluch, denn es kaum zu einer tödlichen Flutkatastrophe.

Insgesamt gab es 26 Prozent mehr Regen als in seinem durchschnittlichen Sommer üblich, berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Portal Wetternet. Beim Sonnenschein landet der Sommer 2021 deutschlandweit seinen Angaben zufolge fast genau im langjährigen Soll, ist also weder zu sonnig noch zu trüb gewesen.

Doch nun startet genau zum Start des meteorologischen Herbstes der Sommer voll durch. Jung: „Der September beginnt um 100 Prozent schöner, wärmer und trockener, als der August geendet ist. Und sollen wir besonders am kommenden ersten Septemberwochenende merken. „Da stellt sich vielfach bestes Bade- und Grillwetter ein.“

Der Wetterwechsel macht sich bereits am heutigen Dienstag, dem letzten Augusttag, bemerkbar. „Jetzt wird es also doch noch schön. Versprochen. Ab morgen gibt es dann meist überall reichlich Sonnenschein und es geht trocken in den September.“

Und die Temperaturen? Die Höchstwerte steigen demnach in den kommenden Tagen auf 25 Grad und darüber. „Am Wochenende sind im Westen und Südwesten auch mal Spitzenwerte nahe der 30-Grad-Marke nicht ganz ausgeschlossen.“

Ist das der Auftakt zu einem schönen Septembersommer? „Das ist gut möglich“, sagt der Experte. Habe es am Montag noch danach ausgesehen, als würde es aus Westen ab Sonntag wieder wechselhafter werden, scheine das schöne Wetter aus heutiger Sicht nun doch etwas stabiler zu werden. Die Chancen auf eine längere Schönwetterphase seien mit den aktuellen Modellberechnungen deutlich gestiegen.