Qualitätscheck Post in Quierschied : Wie gut ist der Post-Service in Quierschied?

In Quierschied selbst findet sich die Postfiliale im Elektrogeschäft Raber in der Marienstraße sehr zentral im Ortskern. Foto: Dieter Steinmann

Quierschied Früher ging man zur Post, wenn man einen Brief oder ein Paket aufgeben wollte. Heute muss man dazu ins Elektrogeschäft, in den Lottoladen oder zur Packstation. Wie ist die Lage in Quierschied? Wir haben’s ausprobiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Steinmann

Die „gute alte Post“ gibt es in vielen Gemeinden und Städten Deutschlands kaum noch. Die riesigen, zum Teil bahnhofshallengroßen Postgebäude, in denen die Kunden vom einfachen Versenden eines Briefes über die Aufgabe von Paketen und Päckchen bis zu Geldüberweisungen und der Antragstellung eines Telefonendgerätes alles rund um das Thema Kommunikation erledigen konnten, verschwinden mehr und mehr. Nachdem sich die – damals noch staatseigene – Deutsche Bundespost 1995 in drei privatrechtliche Aktiengesellschaften (Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Postbank AG) aufgeteilt hatte, ging die sogenannte „gelbe Post“, zuständig für den Brief- und Paketverkehr, im November 2000 an die Börse.

Seitdem wurden etwa 900 „echte“ Postfilialen geschlossen und durch sogenannte „Postagenturen“ von privaten Anbietern, etwa in Zeitschriften-, Schreibwaren- oder Lottoläden, ersetzt. Immer häufiger finden sich in den Kommunen auch die Packstationen, wo der Kunde Päckchen und Pakete kontaktlos versenden und empfangen kann. Rollende Filialen ergänzen das Angebot.

Wie aber steht es genau um das Angebot der Deutschen Post AG? Hat sich der Service in den 20 Jahren seit dem Börsengang eher verschlechtert? Sind die Öffnungszeiten der Brief- und Paketannahmestellen kürzer geworden, die Zahl der Briefkästen weniger? Wir haben uns in Quierschied umgesehen, haben Postagenturen und Briefkästen in Augenschein genommen, heutige Öffnungszeiten mit denen von früher verglichen – Friedrichsthal und Sulzbach kommen in späteren Ausgaben an die Reihe.

Was die Briefkästen angeht, ist das Ergebnis positiv. Insgesamt 13 soll es im Postleitzahlgebiet 66287 geben. Jeden einzelnen haben wir nicht abgeklappert, aber bei den Fahrten durch die Quierschieder Ortsteile stoßen wir gefühlt beinahe an jeder Ecke auf einen der gelben Kästen. Dass die Deutsche Post AG – die übrigens seit 2015 lieber Deutsche Post DHL Group genannt werden möchte – überhaupt noch so viele Briefkästen zur Verfügung stellt, geschieht nicht ohne Grund. In der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) hat sie sich dazu verpflichtet. Darin ist festgehalten, dass „in zusammenhängend bebauten Wohngebieten der Weg zum Briefkasten 1000 Meter nicht überschreiten darf.“ Diese müssen darüber hinaus an jedem Werktag geleert werden. Auch bezüglich der Bereitstellung von Postfilialen oder -agenturen ist die Deutsche Post DHL Group Verpflichtungen eingegangen, die in der PUDLV festgeschrieben sind. So müssen „bundesweit mindestens 12 000 Filialen vorhanden sein“ und „in Gemeinden mit mehr als 2 000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben.“ Auf die knapp 13 000 Einwohner in Quierschied und den Ortteilen sind drei Postfilialen verteilt. In Quierschied selbst ist die Filiale in der Marienstraße 18 bei der Elektro Raber GmbH untergebracht, liegt also sehr zentral im Ortskern und ist gut erreichbar. Gleiches gilt für die Filiale in Göttelborn, die sich in der Hauptstraße 123 befindet, unweit des Kreisels an der Sparkasse. In Fischbach-Camphausen können die Postkunden Briefe und Paketsendungen bei der Bäckerei Liane Schmitt in der Neunkircher Straße 8 aufgeben. Alle drei Filialen werden somit von privaten Betreibern geführt. Die Öffnungszeiten sind entsprechend angesetzt und fallen damit sogar länger aus als die früher üblichen Öffnungszeiten einer Post im alten Stil.

Einen Briefkasten findet man in Fischbach an der Bushaltestelle gegenüber der Agip-Tankstelle in der Talstraße. Foto: Dieter Steinmann

Der Service der oben genannten Postagenturen wird in den Bewertungen überwiegend als gut und vor allem freundlich bewertet. Wie gut die privaten Betreiber mit der Deutsche Post DHL Group zurechtkommen, steht derweil auf einem anderen Blatt und soll hier (noch) nicht erörtert werden. Unser Urteil aber für das Angebot in Sachen Postdienstleistungen in Quierschied fällt besser aus als „gefühlt“.