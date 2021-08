Pandemie-Statistik für die Region : Corona: Erster Todesfall nach fast elf Wochen

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen für den Regionalverband liegen vor.

Aktuell sind 539 Menschen im Regionalverband mit dem Corona-Erreger infiziert. Davon leben 294 in Saarbrücken, 77 in Völklingen, 39 in Heusweiler, 27 in Püttlingen, jeweils 23 in Quierschied und Riegelsberg, 19 in Kleinblittersdorf, 17 in Sulzbach, 11 in Friedrichsthal und 9 in Großrosseln. Bei 27 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die besonders ansteckende Delta-Variante festgestellt. Insgesamt gab es seit Pandemie-Beginn im Regionalverband 17 044 bestätigte Fälle.