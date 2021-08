Schlechtes Wetter im Saarland : Offizielle DWD-Zahlen zeigen: So verregnet war der Sommer 2021 im Saarland

Offizielle DWD-Zahlen zeigen: So verregnet war der Sommer 2021 im Saarland

So einen mauen und verregneten Sommer gab es doch schon lange nicht mehr – oder? Offizielle Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigen nun: Der Eindruck, den viele haben, täuscht keinesfalls. Bei einem Wert liegt das Saarland sogar deutlich unter dem Bundesschnitt.

Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) der regenreichste seit zehn Jahren gewesen. Das teilte der DWD am Montag in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen mit.

Sommer im Saarland: Deutlich mehr Regen und weniger Sonne

So warm wird das Wetter in dieser Woche

So warm wird das Wetter in dieser Woche : Der Sommer feiert im Saarland noch mal ein Comeback

Im bundesweiten Schnitt war es den Angaben zufolge 17,9 Grad warm, das waren 1,6 Grad mehr als der Wert aus der international gültigen Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990. Im Vergleich zu den wärmeren Jahren 1991 bis 2020 betrug die Abweichung plus 0,3 Grad.

In ganz Deutschland schien deutlich häufiger die Sonne als im Saarland

Großen Anteil an der regenreichen Bilanz in Deutschland hatten demnach die extremen Regenfälle von Tief „Bernd“ Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die die verheerende Fluten mit mehr als 180 Toten auslösten. Die Monate Juni, Juli und August 2021 waren zudem unter dem Strich zu warm und durchschnittlich sonnig.