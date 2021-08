Kundgebung in Saarbrücken : Sparda-Beschäftigte im Saarland streiken heute – Worum es bei dem Arbeitskampf geht

Streik der Angestellten bei der Sparda-Bank im Saarland. Foto: picture alliance / dpa/Bernd Weiabrod

Saarbrücken 250 Sparda-Angestellte im Saarland legen am heutigen Dienstag (31. August) die Arbeit nieder. Sie machen damit Druck auf die stockenden Tarifverhandlungen, die am 13. September in die nächste Runde gehen. Und darum geht es bei den Forderungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden setzen die Beschäftigten der Sparda-Banken ihre Streiks fort. Am Dienstag ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Beschäftigten der Sparda-Bank Südwest auf, in den Ausstand zu gehen, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. In Saarbrücken ist eine Kundgebung um zehn Uhr auf dem Innovationscampus Saar, Altenkesseler Straße 17 D3, in Saarbrücken-Burbach geplant. „Das von den Vertretern der Sparda-Banken eingebrachte Angebot ist beispiellos niedrig und respektlos. Das hat mit Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten nichts zu tun“, erklärt die Gewerkschaftssekretärin in Rheinland-Pfalz/Saar, Simone Gelfert. Verdi fordert nach eigenen Angaben 3,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 120 Euro, 50 Euro mehr Ausbildungsvergütung, ein Recht auf Umwandlung von mehr Gehalt in mehr freie Zeit und den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.