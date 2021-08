Strandkorb-Konzert : Spielfreudig und selbstironisch

Das Wetter war nicht optimal beim Revolverheld-Konzert in Zweibrücken – aber an der Stimmung und der Musik gab es nichts auszusetzen. Foto: Paula Kaufmann

Zweibrücken Am Samstag spielte mit Revolverheld die vorletzte Band beim Strandkorb-Open-Air.

Mit dem schnell ausverkauften Konzert der Hamburger Band Revolverheld neigte sich am vergangenen Wochenende die Strandkorb Open Air Reihe auf dem Flugplatz Zweibrücken langsam dem Ende zu. Dass das Konzert wegen eines Fernsehauftrittes der Band auf 16 Uhr vorverlegt worden war, bremste die Stimmung in keiner Weise.

„Wir sind echt froh, nochmal auf einer echten Bühne stehen und können und vor echten Menschen spielen zu dürfen!“, verkündete Frontmann Johannes Strate voller Erleichterung, bevor die Band mit der Show richtig loslegte. Währenddessen ließ er sich mit lockeren Witzen über eigene Onlinekonzerte auf Plattformen wie Instagram an einsamen Dienstagabenden aus, was für viele Lacher im Publikum sorgte.

Textpassagen wie „Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen, und träumen vom Sommer in Schweden“ aus dem Hit „Lass uns gehen“ erinnerten an die Einschränkungen durch die Pandemie und den warmen Sommer, der sich in diesem Jahr wohl in den Urlaub verabschiedet hatte. Gegen Ende überraschten Revolverheld mit der emotionalen Performance ihrer neuen Single „Neu Erzählen“, die erst am Vortag veröffentlicht worden war.