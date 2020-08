Bleibt Geldinstitut auch geschlossen, wenn Corona vorbei ist? : SPD Lauterbach für offene Sparkasse

Völkligen Im Völklinger Stadtteil Lauterbach ist seit Lockdown-Beginn nur der Selbstbedienungsbereich der Sparkasse zugänglich, heißt es in einer Mitteilung der örtlichen SPD. Man wünsche sich, „dass die Sparkasse bald wieder mit Personal vor Ort ist, mindestens in den zwölf Stunden wie vor der Pandemie.“ Man wolle sich „nicht vorstellen, dass die Krise für einen heimlichen Rückzug aus Lauterbach genutzt wird“, so Ortsvorsteher Dieter Peters.