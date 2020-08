Einsatz der Völklinger Polizei : Mann fährt Auto mit 1,49 Promille

Völklingen Polizei stoppt ihn nach kurzer Verfolgung in Völklingen.

Die Völklinger Polizei hat in der Nacht zum Dienstag gegen drei Uhr einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Als den Beamten im Kreisverkehr am Amtsgericht ein roter Audi mit französischen Kurzzeitkennzeichen wegen seiner auffallenden Fahrweise auffiel, wollten sie den Fahrer kontrollieren. Der flüchtete durch die Hohenzollernstraße und Danziger Straße. Schließlich fand die Polizei den 27-jährigen Mann mit seinem Wagen in der Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand mit ausgeschaltetem Motor. Um einer Kontrolle zu entgehen, stellte er sich schlafend. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch, als sie die Fahrertür öffneten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Die Polizei stellte auch fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und der Audi war weder zugelassen noch versichert. Den amtsbekannten Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.