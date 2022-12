Aus dem Polizeibericht : Polizei schnappt Einbrecher

Völklingen Zwei junge Männer sind in der Nacht zu Donnerstagin ein Autohaus in der Karolinger Straße in Völklingen eingebrochen und lösten dabei die Alarmanlage aus. Die Polizei konnten den 25-Jährigen und den 19-Jährigen, beide aus Völklingen, noch am Tatort stellen.

