Einbruch in ein unbewohntes Haus : Unter Glaswolle versteckt: Zwei Einbrecher in Saarlouis auf frischer Tat ertappt

Unter Glaswolle versteckt: Zwei Einbrecher in Saarlouis auf frischer Tat ertappt

Einbruch in ein unbewohntes Haus

Zwei Einbrecher wurden am Montagabend bei einem Einbruch durch die Polizei auf frischer Tat ertappt. Auch ihr vermeintliches Versteck unter Glaswolle schützte sie nicht davor, gefunden zu werden.

Das hatten sich die Einbrecher sicher anders vorgestellt. Am Montagabend (5.9.2022) wurde die Polizei Saarlouis gegen 23:00 Uhr darüber informiert, dass gerade in ein Wohnhaus in Saarlouis-Fraulautern eingebrochen wird.