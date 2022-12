15 beteiligte Personen : Streit um Musik löst Massenschlägerei in Völklingen aus

In der Völklinger Innenstadt ist es am Samstagmorgen zu einer Massenschlägerei mit 15 Personen gekommen. Foto: dpa/Jens Wolf

Völklingen Weil einige Personen sich nicht auf die Musik in einer Gaststätte einigen konnten, ist es am Samstagmorgen in der Völklinger Innenstadt zu einer Massenschlägerei mit 15 Personen gekommen. Die Polizei konnte den Streit nur mit einem Großaufgebot unterbinden.

Bei einer Massenschlägerei in einer Gaststätte in der Völklinger Innenstadt sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war am frühen Samstagmorgen (3. Dezember) ein Streit zwischen vier Personen über verschiedene Musikwünsche in der Gaststätte eskaliert. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei mit circa 15 Beteiligten.

Polizei muss mit einem Großaufgebot ausrücken

Einer der beiden Verletzten erlitt oberflächliche Schnittverletzungen, der andere eine Platzwunde. Beide Personen wurden mit einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

