In den Stadtteilen Lauterbach und Luisenthal : Zwei bewaffnete Raubüberfälle in Völklingen

Völklingen Zwei junge, bewaffnete Männer sollen am Sonntag in Völklingen erst eine Frau auf einem Friedhof und dann eine Tankstelle überfallen haben. Was bisher bekannt ist.

Gleich zwei bewaffnete Raubüberfälle, von den selben Tätern begangen, meldet die Polizei vom Sonntag (16. Oktober) aus Völklingen. Der erste ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf dem Friedhof im Stadtteil Lauterbach. Im Polizeibericht heißt es: „Nachdem eine 44-jährige Frau das Grab ihrer Mutter aufgesucht hatte, erschienen wenige Zeit später zwei dunkel gekleidete männliche Personen am Grab. Einer zog eine Schusswaffe und forderte die 44-Jährige auf Französisch auf, ihm ihre Tasche zu übergeben.“ Nachdem die Frau den Männern zehn Euro gegeben hatte, um sie zu beschwichtigen, liefen sie in die Felsenbrunner Straße, stiegen in einen älteren grauen VW Golf mit französischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Remsinger Straße.

Weitere Tat in Tankstelle in Luisenthal

Die zweite „räuberische Erpressung“ gab es gegen 21.45 Uhr in der ARAL-Tankstelle im Stadtteil Luisenthal in der Straße des 13. Januar: „Nachdem ein dunkel bekleideter Täter den Verkaufsraum betreten hatte, zog er eine Schusswaffe und forderte von dem Bediensteten der Tankstelle die Tageseinnahmen“, heißt es im Polizeibericht. Vor dem Eingang der Tankstelle stand ein zweiter Täter Schmiere. Nachdem der Täter im Verkaufsraum einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchteten beide Männer zu Fuß in Richtung Burbach.

Die beiden Täter sind etwa 17 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und mit dunklem Teint, beide trugen dunkle Kleidung.