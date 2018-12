Seit 1. Juni hat Völklingen eine komplett neue Verwaltungsspitze. Klaus Lorig und Bürgermeister Wolfgang Bintz (beide CDU) wurden in einer Feierstunde vor rund 250 Gästen im Großen Saal des Neuen Rathauses nach 15 bzw. zehn Jahren Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet, und Christiane Blatt (SPD) und Christof Sellen (CDU) wurden in ihre neuen Ämter eingeführt. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bescheinigte damals dem politisch ungleichen Paar gute Chancen. Hans sagte, er kenne Christiane Blatt bereits aus der gemeinsamen Zeit im Landtag und sei überzeugt, dass Völklingen unter ihrer Führung einen guten Weg nehmen werde. Und, so Hans: „Den juristischen Sachverstand bringt dann Christof Sellen mit.“

Hans’ Optimismus hat offenbar bisher nicht getrogen. Wichtige Zukunftsentscheidungen wie die für die Sanierung des Neuen Rathauses oder die Rücknahme des Grundstücks der Mühlgewann-Schule sind einvernehmlich gefallen. Und die Harmonie zwischen Blatt und Sellen hat sich bis zu gemeinsamen Weihnachtswünschen fortgesetzt. „Das Jahresende ist für uns ein willkommener Anlass, uns bei allen Völklingerinnen und Völklingern für ihr Vertrauen und ihre Sympathie zu danken, die sie uns entgegenbringen“,. ist da zu lesen.

Der Weg bis hin zu ihrer Wahl war allerdings höchst spannend verlaufen. Christiane Blatt konnte sich in der Oberbürgermeister-Stichwahl nur knapp gegen den parteilosen Kandidaten Stephan Tautz durchsetzen, der zuvor bereits Kevin Frank (CDU) aus dem Feld geschlagen hatte. Erik Roskothen (SPD) galt dann angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat als Favorit für das Amt des Bürgermeisters. Roskothen setzte auf eine „linke Mehrheit“. Stefan Wagner und Stephan Tautz, beide parteilos, schieden bereits im ersten Wahlgang aus. Aber Sellen erhielt hier bereits mit 19 Voten bereits drei Stimmen mehr, als die CDU Sitze hatte, und siegte dann im zweiten Wahlgang mit 25 gegen 20 Stimmen. Wer da wie votiert hat, blieb bisher geheim.