Die Saarstahl AG engagiert sich weiter im großen Stil an ihrem Völklinger Standort. Das Unternehmen kündigt an, dass es eine neue Stranggussanlage bauen will – eine 100-Millionen-Euro-Investition. Der Neubau soll eine ältere Anlage ersetzen. Von Doris Döpke