Neu im Weltkulturerbe : Mediaguide zur Ausstellung „Mon Trésor“

Ausgedruckte Fotos, die persönliche Schätze von Menschen zeigen, liegen auf dem Fliesenboden der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Im Rahmen der Ausstellung „Mon Trésor“ werden die Fotos zusammen mit ihrer Geschichte unter dem Motto „Was ist dein Schatz?“ gezeigt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Vöklingen Das Völklinger Weltkulturerbe informiert über Objekte auf Tablets, die ausgeliehen werden können – wenn Corona es zulässt.

Die Gebläsehalle der Völklinger Hütte präsentiert sich anlässlich der Ausstellung „Mon Trésor“ erstmals seit 20 Jahren wieder in ihrer originalen Substanz. Nahezu alle Stellwände wurden abgebaut, so dass sich ein gänzlich neuer Blick auf die weltweit einmaligen Gebläsemaschinen und eine neue Form der Ausstellungsinszenierung ergibt. Und auch in der Vermittlung der Ausstellung geht das Weltkulturerbe Völklinger Hütte neue Wege, wie sie jetzt in einer Pressemitteilung erklärt.

In der Schau selbst finden sich lediglich die Kapitel als Lichtschrift und die Werktitel mit den Basisinformationen zu den Exponaten. Die Besucher können sich so ganz auf den Raumeindruck mit den Installationen in der Gebläsehalle und auf den Dialog zwischen der Industriekultur der Völklinger Hütte und den Schätzen der Großregion einlassen.

Wer weiterführende Informationen zu den Geschichten der Objekte sucht, findet diese auf dem Mediaguide zur Ausstellung. Unterstützt wird das Weltkulturerbe hierbei von einem Unternehmen, das 50 Tablets als Sachspende zur Verfügung stellt. Sobald die Ausstellung nach dem Corona-Lockdown öffnet, können diese Tablets an der Kasse ausgeliehen werden. Über einen QR-Code im Umfeld der Exponate können die weiterführenden Infos aufgerufen werden. Alternativ funktioniert der Mediaguide auch über das eigene Smartphone.

Mit „Mon Trésor. Europas Schatz im Saarland“ richtet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte den Blick programmatisch auf die europäische Kernregion um sie herum. Die Ausstellung präsentiert bedeutende Schätze aus dem Saarland sowie seinen Nachbarländern. Herausragende Objekte der Archäologie, Technik, Kulturgeschichte und Kunst vom Saarkarbon bis heute, aber auch überraschende Funde verdeutlichen die kulturelle und humane Dimension dieser multinationalen Weltgegend.

Der Titel „Mon Trésor“ sei dabei wörtlich zu nehmen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Denn: „Jeder Schatz ist zuallererst privater Natur, auch wenn er später zu nationalem Kulturgut wird“. „Mon Trésor“ wählt damit einen persönlichen, subjektiven Ansatz. „Mein Schatz“, das kann ein Gegenstand sein, ebenso aber ein Baum, Tier oder Mensch. Für die Besucher stelle sich damit die Frage: Was ist überhaupt ein Schatz? Was ist wann warum bedeutend? Und was ist mir persönlich wirklich wichtig?