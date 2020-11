Haushaltsberatung in Berlin : Millionen für Kultur und Forschung im Saarland

Saarbrücken/Berlin Überraschend gibt der Bund 17,5 Milllionen mehr für die Völklinger Hütte und 47 Millionen für Pharma-Forschung.

Das Saarland hat sich zum Abschluss der Beratungen über den Bundeshaushalt in Berlin überraschend zusätzliche Fördermittel im Gesamtwert von über 70 Millionen Euro gesichert. Allein 47 Millionen Euro sollen vom Bund in die Erweiterung des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung (HIPS) in Saarbrücken fließen. Am Campus der Saar-Uni wird demnach in den kommenden fünf Jahren ein Erweiterungsbau entstehen, der die Forschungsfläche des Instituts verdoppelt. Die Landesregierung investiert weitere 23 Millionen Euro. Das HIPS spielt eine bedeutende Rolle bei der Wirkstoffforschung gegen multiresistente Bakterien und soll in neuen Arbeitsgruppen auch antivirale Substanzen erforschen. Das Institut, das heute über 150 Mitarbeiter zählt, wird dafür um 80 Stellen erweitert.