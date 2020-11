SERIE SCHÄTZE DES SAARLANDES, TEIL 5 : Die Glücksmaschine aus Saarbrücken

Das Lottoziehungsgerät der Firma Brösch, das in der Ausstellung „Mon Trésor. Europas Schatz im Saarland“ in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte zu sehen sein wird – und schon aufgebaut ist. Wegen des Lockdowns ist die Ausstellung noch nicht eröffnet worden. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Am 8. November sollte eigentlich die neue Ausstellung „Mon Trésor – Europas Schatz im Saarland“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte beginnen. Wegen Corona ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. In dieser Serie stellen wir vorab ausgewählte Exponate vor. Heute: das Lottoziehungsgerät.

„Lottomaschine“ lautet der Suchbegriff. 223 Treffer spukt der bekannte Online-Händler mit A am Anfang aus. Und dennoch: Keine der Maschinen ist das Original. Keine ist so Sinnbild des Zufalls wie diese, die wir aus dem Fernsehen kennen. Vom Samstagslotto, von der Ziehung der Lottozahlen „6 aus 49“. Zwischen 1965 und 2013 hat der deutsche Lottospieler das Gerät immer wieder samstags live in der ARD bei der Arbeit beobachtet, hat es angefleht, verflucht, gepriesen. Seither sieht der Lottospieler die Maschine nur noch im Internet. Was aber fast keiner weiß: Die Plastik-Trommel samt 49 Bällen kommt aus der Saarbrücker Schumannstraße. Schon in der Fernsehsteinzeit. „Wir bauen seit fast 60 Jahren diese Geräte“, sagt Hans-Joachim Brösch, Firmenchef des Herstellers Brösch GdbR.

Nicht nur für deutsche Lottospieler. Seine Firma liefert Ziehungsgeräte bis nach Singapur, Sri Lanka, nach Marokko, Burundi, Neuseeland, nach Mittel- und Südamerika. „Insgesamt haben wir über 200 Kunden in 45 Ländern“, nennt der Unternehmer Eckdaten. Er hat „viele unterschiedliche Lotto- und Ziehungsmaschinen im Angebot. Bis zu 100 Kugeln“, sagt er. Jeder Lottoanbieter habe ja andere Ideen. Was die Ziehungsgeräte kosten, will Brösch nicht verraten. Fest steht: Die Maschinen seiner Firma haben in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Lotto-Millionäre gemacht. „Trotz der geringen Wahrscheinlichkeiten gewinnt ziemlich oft jemand im Lotto Millionen“, sagt Brösch und lacht. Allein in Deutschland freuten sich voriges Jahr 125 Lotto-Millionäre über ihr plötzliches Glück. Der höchste Gewinn, der ins Saarland ging? 13,2 Millionen Euro im Dezember 2003. Bedankt habe sich aber noch nie jemand bei ihm: „Es weiß ja keiner, dass wir die Geräte bauen“, sagt Brösch, der kein Bild von sich in der Zeitung sehen will.

Dabei weiß in Deutschland fast jeder, wie seine Maschine funktioniert: Zunächst sagen Moderatorinnen wie einst Karin Tietze-Ludwig oder Franziska Reichenbacher folgenden Satz (der ja auch ein Schatz ist): „Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt.“ Erst dann startet die „Lottofee“ die Maschine. Die Kugeln prasseln in eine Trommel aus durchsichtigem Plastik. Sie beginnt zu drehen, zunächst nach rechts. Die Kugeln purzeln, wirbeln, bis die Brösch-Maschine die Richtung auf links dreht, und sich eine Gleitschiene einige der 49 Bälle greift – und einen davon in ein Röhrchen plumpsen lässt. Kamerazoom auf die gefallene Kugel und Zahlen-Ansage der Moderatorin. Danach beginnt die Maschine wieder von vorn. Bis sie sechs Kugeln und die Zusatzzahl rausgefischt hat.

Nicht zu verwechseln mit der Maschine aus dem Mittwochslotto, die neben Moderatorin Heike Maurer zwischen 1982 und 2013 im ZDF Millionäre ausloste. Diese Trommel drehte sich nicht, die Kugeln tanzten dennoch durch die Luft, da die Maschine Luft ins Gehäuse pustete. Das Gerät kommt aber auch aus dem Hause Brösch. Genau wie die Maschine für Spiel 77, oder für die Super 6.

Die Kugeln sehen übrigens nicht nur aus wie nummerierte Tischtennisbälle. „Sie sind auch tatsächlich von einem Hersteller für Tischtennisbälle“, erklärt Brösch. Dennoch seien sie keine gewöhnlichen, „sie sind Spezialanfertigungen“, sagt der Firmenchef. In Deutschland messen die Kugeln 40 Millimeter im Durchmesser, sind 3,09 Gramm schwer. Bälle für andere Länder hätten einen Durchmesser von bis zu 73 Millimetern. „Sie sind vom Eichamt abgenommen. Sie dürfen nur gewisse Gewichts- und Maßtoleranzen haben.“ Und: Sie müssen turnusmäßig getauscht werden, erklärt Brösch. Die Kugeln kommen auch nur unter notarieller Aufsicht aus dem – und wieder ins Gerät. „Das sind nahezu heilige Handlungen“, meint Brösch.

Dazu komme, dass „jeder Prototyp unserer Maschinen vom Tüv überprüft wird“. Die Ingenieure testen, ob die Mechanik garantiert, dass die Maschine alle Zahlen etwa gleich oft zieht – so wie es die Wahrscheinlichkeitsrechnung von dem Gerät einfordert. „2000 Ziehungen simuliert der Tüv“, berichtet Brösch. Danach lasse sich schon gut erkennen, dass die Zahlen gleichverteilt sind. „Auch meine Wartungsarbeiten an den Maschinen müssen dokumentiert werden“, sagt Brösch. Darum glaubt fast jeder daran, dass diese Lotto-Maschine kein krummes Ding drehen will, dass sie kein Betrüger ist. Sie wählt zufällig Millionäre aus.

Das bestimmen auch die Regeln der World Lottery Association so, zu der der Deutsche Lotto- und Totoblock gehört. Er veranstaltet die großen Lotterien hierzulande und ist eine Gemeinschaft der 16 selbständigen Lotteriegesellschaften der Bundesländer. Darunter auch Saartoto. Und zu dessen ehemaligen „Chef Hanns-Josef Christ hatte mein Vater Paul ein gutes Verhältnis“, erinnert sich Brösch an die saarländischen Anfänge des Geschäftes mit den Ziehungsgeräten.

Der Saartoto-Chef habe 1964 die Firma gebeten, „ein automatisches Lottoziehungsgerät zu entwickeln“. Saartoto hatte da gerade den Vorsitz im deutschen Lottoblock und hatte nur ein „Gerät für den händischen Betrieb. Aus der Schweiz“, erinnert sich Brösch. Seine Familie sagte zu, sie trauten sich die Entwicklung zu. Bereits seit 1920 betrieben sie ein Elektrogeschäft. „Mein Opa hatte es gegründet. Wir haben Motoren repariert, Elektro-Installationen haben wir auch gemacht.“ Und dann eben Lottomaschinen. Mit Erfolg. Nicht nur im Saarland waren sie begeistert von der Präzision des Zufalls. Über Saartoto und den deutschen Lottoblock kam das Gerät 1965 zum Hessischen Rundfunk, der in den kommenden Jahrzehnten die Ziehungen für die ARD produzieren sollte. Immer mit Maschinen aus dem Hause Brösch. Fast immer live. So wurden die Lottomaschinen aus Saarbrücken bekannt. Weltweit. Auch in der DDR drehten sie am Glück.

Mindestens so bekannt wie das Ziehungsgerät: Karin Tietze-Ludwig, die über 30 Jahre lang, von 1967 bis 1998, die Ziehung der Lottozahlen am Samstag moderierte. Foto: dpa