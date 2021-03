Kostenpflichtiger Inhalt: SERIE SCHÄTZE DES SAARLANDES, TEIL 4 : Eine Zeile, die die Zeit einfriert

Am 8. November sollte die neue Ausstellung „Mon Trésor – Europas Schatz im Saarland“ in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte beginnen. Wegen Corona ist der Start auf unbestimmte Zeit verschoben. In dieser Serie stellen wir schon mal ausgewählte Exponate vor. Heute: ein Zettel aus dem Jahre 1939. Von Michael Kipp