Serie Schätze des Saarlandes, Teil 1 : Ein Dillinger Schatz im Miniaturformat

Die Eisenbahnfreunde Dillingen bauen für die Ausstellung „Mon Tresor“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ihre Strecke „Hüttenwerk“ auf. Der Vorsitzende des Vereins, Uwe Braun, setzt auf dem Bild gerade eine Lok auf die Schienen. Foto: Oliver Dietze

Völklingen Am 8. November beginnt die neue Ausstellung „Mon Trésor – Europas Schatz im Saarland“ in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. In dieser Serie stellen wir ausgewählte Exponate vor. Heute: das Dillinger Hüttenwerk in 1:87.

Ein Schatz im Maßstab 1:87. Eine Besonderheit ob seiner Details im Miniaturformat: das Walzwerk, die Werkstätten, Roheisenmischer, Verwaltungsteil, Torpedozüge, Stahlwerk – und die vier Hochöfen der Hütte. „Sie sind inzwischen sowas wie das Markenzeichen der Anlage“, erklärt Uwe Braun, Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Dillingen.

„Martinshütte“ nennen die 75 Vereinsbastler ihren Modelleisenbahn-Schatz in Erinnerung an ein verstorbenes Mitglied. Dabei ist die Bahn größtenteils ein Nachbau der alten und neuen Dillinger Hütte, des größten Grobblechwerks Europas, der ersten deutschen Aktiengesellschaft in Deutschland. Die Modellbahn ist 16,8 Meter lang und 90 Zentimeter breit. 400 Meter Gleise und knapp ein Kilometer Kabel haben die Eisenbahnfreunde verbaut. Eine Firma aus Düppenweiler liefert die Steuersoftware. Sie errechnet sich die Fahrtstrecken für die Züge, sucht immer wieder neue Wege. Neben Zügen fahren Autos auf Straßen. Ebenfalls ferngesteuert. In zwölf Module können die Eisenbahnfreunde ihre Bahn zerlegen. „Abgebaut passt sie in einen 3,5-Tonner“, sagt Braun. Was noch zum kompletten Nachbau der Hüttenlandschaft fehle, seien Kokerei und Hafen. Die Kokerei sei gerade im Bau, berichtet Braun. Ist sie fertig, wächst die Anlage auf über 20 Meter.

Vom Einrollen des Erzzuges bis zum Abtransport des fertigen Stahlbleches auf H0-Gleisen ist nahezu alles zu sehen: Schlackenabstiche ins Schlackenbeet, große Ventile, Stranggussbühne, Schweißarbeiten blitzen, Rohrleitungen, der Schrottplatz, die Gießhalle, das Blasstahlwerk, das Elektrostahlwerk. Alles da.

Dabei hätte es die Anlage fast nicht mehr gegeben. Als sie 1995 entstand, war sie ein neun Meter langes Diorama. Ein Schaukasten, in dem die Modellbauer zwei Hochöfen, Figuren und ein Elektrostahlwerk vor einem bemalten Hintergrund aufgebaut hatten. Noch ohne funktionierende Modellbahn. Bis ins Jahr 2001 ließen die Eisenbahnfreunde das Hütten-Modell auf zwölf Meter Länge heranwachsen. Als das Unikat 2003 bei der Intermodellbau in Dortmund teilnehmen sollte, der größten Modellbaumesse der Welt, baute das Team zum ersten Mal Technik für eine drei Meter lange und funktionierende Modelleisenbahnstrecke ein. 2005 trat der Besitzer der Bahn aus dem Verein aus, nahm das Dioroma mit, lagerte es in einer Garage ein. Dort verfiel es nach und nach. Nachdem der Besitzer verstarb, kaufte der Verein 2010 die Bahn der Witwe ab. Das Ziel: Das Hüttenwerk sollte wieder dampfen. „Sie war mehr oder weniger komplett hinüber“, erinnert sich Braun. Sieben Module tauschten sie aus, neue Technik rein, neue Ideen, neue Nachbauten. Weitere Module kamen hinzu. 75 Mitglieder hat der 1984 gegründete Verein. Etwa 25 bis 30 sind aktiv, 15 basteln im Clubheim in Dillingen regelmäßig an der „Martinshütte“. Darunter auch Nachwuchs. Ein Hobby, das Präzision einfordert, die die „Martinshütte“ in Perfektion liefert: Die Bauten sind originalgetreu gestrichen, echter Hüttenstaub liegt in Ecken, echte Schlacke in den Betten. 15 Nebelgeneratoren sorgen für Dampf, Rauch, Ruß. Unzählige LED-Birnen lassen Plastik wie flüssiges Roheisen aussehen, zaubern Arbeiterromantik in historisch anmutende Werkstätten. Kleinste Nano-Servo-Motoren bewegen Maschinen, Konverter. Der Betrachter kann beim Eintauchen in die Landschaften Szenen finden, Geschichten erdenken, kann sich im Modell verlieren. Selbst der Sound der röhrenden Werkssirene ist original.

Ihre Präzision verdankt die Bahn dem Hüttenwissen der Mitglieder des Vereins. Einige arbeiten noch heute dort, kennen das Gelände bestens. Wie Braun; er ist Werkfotograf der saarländischen Stahlindustrie. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet und fotografiert er auch in Dillingen. Viele seiner Fotos haben Vorlagen für die Realitäts-Imitate geliefert. Was dazu führt, dass bei der Modellbahn alles stimmt, alles passt, alles sieht so aus, wie es aussehen soll. Besonders schön sei es für die Modellfreunde, wenn Hüttenarbeiter vor dem Modell stehen, sagen, dass sie hier gearbeitet haben – und dass es genau so aussah.

Mehr als 30 000 Euro Kosten stecken in Technik und Bau-Material. Und natürlich Tausende Stunden Arbeit. Aber die sind für die Dillinger keine Qual, sie sind der Ausweis für ihre Leidenschaft. Basteln, das Zusammensetzen, das Kleben, das Tüfteln an den Nachbauten; Elektronik, Mechanik, Holz- und andere Werkstoffe, Farben, aber auch der Umgang mit moderner Technik. „Die 3-D-Druck-Technik ist inzwischen sowas wie der Heilige Gral des Modellbaus“, sagt Braun und lacht. Mit seinen Fotos als Vorlage erstellt er CAD-Dateien. Diese drucken die Vereinsmitglieder in einem 3-D-Drucker aus, bemalen sie, verbauen sie. So entstehen Bauteile, die es „in keinem Bausatz zu kaufen gibt“, sagt Braun.

Hier eine Detailaufnahme der Konverter im Blasstahlwerk. Foto: Oliver Dietze