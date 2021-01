SZ-Aktion : Haben Sie konkrete Fragen zum Thema „Erkältung und Grippe“?

Saarbrücken Bei der SZ-Telefonaktion können Anrufer Fragen rund um das Thema Grippe stellen.

Einige Tipps gegen die Beschwerden: Trinken Sie viel (mindestens 2 Liter). Geeignet sind Wasser, Tee oder Säfte. Wenn Sie keinen Appetit haben, macht dies gar nichts. Essen ist jetzt nicht so wichtig. Sorgen Sie für ausreichend Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen. Sie können z.B. Wasserbehälter aufstellen oder feuchte Handtücher auf die Heizung legen. Halten Sie sich warm und vermeiden Sie Zugluft. Gönnen Sie sich und Ihrem Körper Ruhe; Stressvermeidung und Erholung sind in dieser Abwehrphase des Köpers sehr wichtig. Er kämpft gerade gegen Viren und braucht dafür all seine Kraft, um sie zu besiegen. Auch mit Sport sollten Sie pausieren. Ein Tipp gegen Halsschmerzen: Feuchtigkeit wirkt beruhigend auf die Rachenschleimhäute. Gurgeln Sie alle zwei Stunden, z.B. mit Salbeitee oder verdünnter Thymiantinktur oder lutschen Sie Salbei- oder Thymianbonbons. Ein Tipp gegen Schnupfen: Sie können mit Kochsalzlösung Ihre Schleimhäute zum Abschwellen bringen: Lösen Sie eine Messerspitze gewöhnliches Kochsalz in einem Glas mit Wasser auf. Mit einer Pipette können Sie nun einige Tropfen in jedes Nasenloch träufeln. Ein Tipp gegen Husten: Inhalieren Sie mit heißem Wasserdampf. Pflanzliche Zusätze können die Wirkung verstärken. Am Telefon bekommen Sie weitere Profi-Tipps. Möchten Sie wissen, welche Medikamente am besten wirken? Interessieren Sie sich für bewährte Hausmittel? Dann rufen Sie heute Abend den Telefon-Doktor an. Ein Spezialist für Grippe und Erkältung steht Ihnen von 18 bis 20 Uhr zur Verfügung. Tel.: (06 81) 5 02 26 20.