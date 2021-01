CS Life Solutions in Hassel : Im Container haben Viren keine Chance

Benjamin Christensen (links) und Robin Scholl haben in Hassel eine GmbH gegründet, die modulare Wohnbereiche mit 20-Fuß-Containern baut. Das besondere dabei: Die Innenflächen sind antiviral beschichtet. Foto: Peter Gaschott

Hassel Zwei junge Unternehmer aus Hassel haben ein Rundum-Sorglos-Paket bei Platz- und Hygieneproblemen entwickelt.

„Modulares Wohnen“ war eigentlich die ursprüngliche Triebfeder für ein Geschäftsmodell. Ganz am Anfang. Viel mehr hat sich daraus entwickelt. Die Hasseler CS-Life-Solutions GmbH entwickelt Komplettlösungen für Firmen und Einrichtungen, denen es an Platz fehlt. Das Interessante dabei: Die Container sind perfekt keimfrei zu halten, da die Oberflächen über eine spezielle antivirale Beschichtung verfügen. Mit Städten und Landkreisen ist man im Gespräch.

Mit 18 Geschäftsführer einer GmbH zu sein, das schaffen wenige. Benjamin Christensen und Robin Scholl allerdings leiten seit einigen Wochen die CS-Life-Solutions GmbH in Hasseler am Tiergarten. Vorher waren sie in gleicher Mission schon als Einzelunternehmer zugange. Jetzt, mit GmbH-Mantel, wird der Firmenauftritt eher dem gerecht, was die beiden bewegen wollen.

Benjamin Christensen erzählt von der ursprünglichen Idee, modulare Wohnanlagen mit Containern zu entwickeln, die, jeder für sich, individuell konfigurierbar sind. Allen gemeinsam das Außenmaß von 20 Fuß. Auf der ganzen Welt werden Container in Zoll und Fuß gemessen. Innen ist bei den Hasseler Jungunternehmern alles anders. „Wir haben zunächst eine Innendämmung von 100 Millimetern, die unbrennbar ist“, ergänzt Frederic Scholl, der beratend ebenfalls zur Firma gehört. Der Vater von Robin gibt Starthilfe, die die junge Firma freilich nicht mehr lange brauchen wird, so Robin Scholl.

Dann geht es an die Einrichtung. Mehrere Container lassen sich verbinden, individuell gewünschte Durchgänge, Treppen nach oben, Fenster und Türen sind kein Problem. Eine Holz-Innenverkleidung lässt das Containerfeeling erst gar nicht aufkommen. Aufenthaltsräume, Spielbereiche, Sanitär- und Büroeinrichtungen stehen ebenfalls auf der Lieferliste. Die Container werden in Deutschland hergestellt. „Wir liefern sie fix und fertig an, der Kunde muss ein Streifenfundament herstellen, dann wird der Container aufgestellt.“ Etwa sechs Wochen nach Auftragserteilung ist es soweit. Stromanschluss und Elektroheizung sind ebenso selbstverständlich wie Doppelglasfenster und bei Sanitärcontainern die komplette Einrichtung.

Weil die beiden Hasseler Unternehmer aber Komplettlösungen anbieten wollen, die auch in Coronazeiten perfekt sind, arbeiten sie mit einem Hersteller von Nano-Oberflächenbeschichtung zusammen. Die Container werden deshalb komplett antiviral beschichtet. Weder Pilze, noch Bakterien oder Viren haben auf diesen Oberflächen eine Chance. Diese Beschichtung kann man auch dann von CS-Life-Solutions herstellen lassen, wenn man sie für ganz andere vorhandene Gegenstände braucht. Für Türklinken etwa, Eingabetastaturen, Einkaufswagen oder ähnliche, stark frequentierte Bereiche. Für sehr wenig Geld bringen Scholl und Christensen die Beschichtung auf, sie schulen, wie damit umzugehen ist, und erneuern bei Bedarf nach etwa einem Jahr die Beschichtung. Eine Menge Geld für Desinfektionsmittel kann man damit sparen.

Derzeit sind die beiden im Gespräch mit einem Gebäudereiniger im Saarland. Die Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, dass nicht nur perfekte Containerlösungen aufgestellt werden, sondern dass der Partnerbetrieb die Oberflächenbeschichtung und anschließend auch die regelmäßige Reinigung der Container übernimmt. Ein Rundum-Sorglos-Paket also. Bei dem nur noch die Luftreinhaltung fehlt – aber auch die gibt es bei den beiden Hasselern. Auf chemischer Basis läuft ein Reinigungssystem, das modular für alle neu hergestellten Räume verwendet werden kann. Das Gesamtpaket, also den Container mit seiner einzigartigen Beschichtung, hat das Unternehmen als Patent angemeldet.