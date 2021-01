Fragen und Kritik zum Bewirtschaftungsplan im Chat stellen : Saarländer können am Freitag bei Gewässerschutz mitreden

Saarbrücken Der Lieblingsweiher soll sauberer werden? Damit das gelingt, sollen sich Saarländer mehr einbringen können, verspricht Umweltminister Reinhold Jost (SPD). An diesem Freitag wird der dritte Bewirtschaftungsplan der Wasserrahmenrichtlinie virtuell vorgestellt.

Die Qualität des Wassers im Saarland ist zwischen 2012 bis 2018 deutlich besser geworden. „Es ist gelungen, den Anteil der Gewässer in guten oder sehr guten Zustand von sieben Prozent auf aktuell 25 Prozent zu erhöhen“, unterstrich Jost am Dienstag. Bis 2027 wolle man den nächsten Schritt gehen, und am „Ende alle Gewässerkörper im Saarland in einen guten chemischen und biologischen Zustand“ zurückführen. In den vergangenen Jahren hatten für 357 Maßnahmen das Land 30 Millionen Euro und der Entsorgungsverband Saar (EVS) 50 Millionen Euro investiert. Ziel des dritten Bewirtschaftungsplans: Bei etwa der Hälfte der Gewässer soll der gute Zustand bis 2027 erreicht sein, wenn alle Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden.