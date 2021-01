Kevin Jenewein aus Sulzbach : Saarländer bei „DSDS“ weiter

Kevin Jenewein aus Sulzbach hat es bei „DSDS“ in die nächste Runde geschafft. Foto: Marko Völke

Sulzbach Kevin Jenewein aus Sulzbach hat es auch bei seiner dritten Teilnahme in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ in die nächste Runde geschafft. Dabei sei er bei seinem Auftritt vor der prominenten Jury viel nervöser als beim letzten Mal gewesen, blickt der 27-Jährige zurück.

Doch Dieter Bohlen und seine Kollegen sahen das anders und gaben ihm vier Mal das begehrte „Ja“. Jurychef Bohlen lobte Jenewein zudem, dass er eigentlich wieder die Goldene CD verdient hätte. Diese hat er im vergangenen Jahr von Pietro Lombardi erhalten und war somit automatisch für den Auslands-Recall in Südafrika qualifiziert. Doch das sei für ihn wohl ein schlechtes Omen gewesen. Denn damals schied der Saarländer – wie schon bei seiner ersten „DSDS“-Teilnahme 2013 – bei der letzten Entscheidung vor den Live-Shows aus. Nun darf Jenewein beim nächsten Recall in Köln erneut antreten, um seinen Traum, es endlich in die Endrunde zu schaffen, zu realisieren.