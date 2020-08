Fahrerflucht : Zeugensuche nach Unfall in Altenwald

Fahrerflucht in Altenwald: Wer kann der Polizei bei der Suche nach einem Unfallverursacher bzw. einer Verursacherin helfen? Foto: dpa/Friso Gentsch

(red) Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht. In der Nacht zum Mittwoch kam ein Auto in Altenwald auf der Friedrichsthaler Straße an Haus Nummer 4 von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Grünstreifen gegen ein Vorfahrtsschild.

Der Wagen fuhr weiter.