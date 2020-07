Konzertreihe : So rockt Sulzbach durch den Musiksommer

Sulzbach MEP-Live überzeugt mit Klassikern aus Rock, Pop, Country und Blues. Nun spielt Favari mit Verstärkung.

Der Sulzbacher Musiksommer läuft in diesem Jahr natürlich strikt nach den Anti-Corona-Regeln. Doch tut das dem Spaß an der Musik keinen Abbruch. Darauf weist die Stadtpressestelle in ihrem Rück- und Ausblick für die Konzertreihe hin. Der Auftritt von MEP-Live kam bei den Zuhörern im Hof der historischen Salzhäuser jedenfalls gut an.