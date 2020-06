Kinderbetreuung in Sulzbach : Neues Angebot für Kinder von drei bis sechs Jahren

Kinderbetreuung in Sulzbach

Der Regionalverband und die Gemeinwesenarbeit der Caritas in Sulzbach wollen die Kinderbetreuung in der Stadt verbessern (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Sulzbach Die Caritas Gemeinwesenarbeit Sulzbach und der Regionalverband Saarbrücken haben ein Kooperationsprojekt zur Betreuung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren begonnen. Sie richten dieses Angebot an die Eltern von Jungen und Mädchen im Kindergartenalter, die zurzeit noch keinen Kindergartenplatz haben, aber auf der Warteliste von Einrichtungen stehen.

Regionalverband und Gemeinwesenarbeit würdigen ihr Angebot als einen „wichtigen Beitrag zur frühkindlichen Bildung und Betreuung in Sulzbach“. Insbesondere für Kinder aus Familien, in denen nicht oder kaum deutsch gesprochen wird, sei es für die Entwicklung wichtig, mit Gleichaltrigen außerhalb des familiären Alltags aufzuwachsen und von den neuen Lernangeboten nachhaltig zu profitieren.

Die Betreuung ist an drei Vormittagen in der Woche vorgesehen und soll die regulären Einrichtungen entlasten. Für das neue Angebot sind Räume in der Sulzbachtalstraße 70 kindgerecht hergerichtet. Sie stehen genauso wie der nahe gelegene Spielplatz im Salinenpark zur Verfügung. Mehrere pädagogische Fachkräfte ermöglichen den Kindern unterschiedliche Kreativ- und Lernangebote.