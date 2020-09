Es geht wieder los : Trotz Corona: Vier knallbunte Abende

Regionalverband Comedy im Herbst präsentiert den Musik-Comedy-Künstler Gabor Vosteen an vier Orten.

Die Reihe Comedy im Herbst startet wieder. An vier Abenden lädt das Kulturforum des Regionalverbands in vier verschiedenen Kommunen zum „Knallbunten Abend“. Am Montag, 5. Oktober, startet die Reihe, die diesmal in Völklingen (7.Oktober), Sulzbach (6. Oktober), Kleinblittersdorf (8. Oktober) und Heusweiler (5. Oktober) gastiert. Im Vorprogramm zeigt der Saarbrücker Zauberer Kalibo mit „SchwindelFrei“ allerlei Kunststücke, gemischt mit Comedy.