Pandemie : Drei neue Coronafälle in der Region

Regionalverband Das Gesundheitsamt Saarbrücken hat die aktuellen Corona-Zahlen bekannt gegeben.

Drei Neuinfektionen mit der Krankheit Covid-19 meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (Stand: Freitag, 18. September, 17 Uhr). Sechs Personen konnten die häusliche Quarantäne beenden. Damit gibt es aktuell noch 23 akut an Corona erkrankte Personen im Regionalverband. Davon leben 13 in Saarbrücken, vier in Püttlingen, drei in Heusweiler, zwei in Riegelsberg und eine in Völklingen. In den anderen fünf Kommunen gibt es derzeit keine Erkrankungsfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an Corona Infizierten im Regionalverband Saarbrücken stieg damit auf 1352. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 114 konstant.