Gute Nachricht für Feinschmecker : Spitzenrestaurants in Saarbrücken behalten ihre Michelin-Sterne

Spitzenrestaurants in Saarbrücken behalten ihre Michelin-Sterne

Saarbrücken Gästehaus Klaus Erfort und „Esplanade“ von Silvio Del Fabro weiter top

(red) Die Landeshauptstadt zählt weiter zu den Top-Adressen für Genießer: Über dem Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken leuchten auch 2020 wieder drei Sterne. Dazu kommt ein Stern über dem Saarbrücker „Esplanade“ mit Chef Silvio Del Fabro. Lange mussten die Spitzenköche in Deutschland dieses Mal warten, bis der Guide Michelin, die Bibel der Feinschmecker, seine Wertungen bekannt gab. Wegen des Coronavirus wurde sogar die Pressekonferenz kurzfristig abgesagt, über die neuen Sterne wurden via Facebook informiert.