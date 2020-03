Zwei Wettbewerbs-Kategorien fielen komplett aus : Friseur-Wettbewerb leidet an Teilnehmermangel

Alexander Kind zeigt im Team-Wettbewerb „Bombage“ sein Können. Foto: Kerstin Krämer

Sulzbach Beim Wettbewerbstag der Landesinnung Friseure&Kosmetik in Sulzbach sind zwei Kategorien ganz ausgefallen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Krämer

„Ihr dürft die Herren jetzt nass sprühen!“ In jedem anderen Kontext würde so eine Aufforderung vermutlich Heiterkeit auslösen, hier zuckt noch nicht mal jemand mit der perfekt geformten Wimper. Schließlich befindet man sich auf dem großen Wettbewerbstag der Landesinnung Friseure&Kosmetik in der Aula Sulzbach: Mit der Erlaubnis zum Anfeuchten der Haare gibt Vincenza Gentile, Fachleiterin der Veranstaltung, am Sonntagvormittag den Startschuss zum Föhnen einer Bombage – das Stylen dieser klassischen Herrenfrisur ist eine Aufgabe im Teamwettbewerb der Azubis. „Die meisten können ja heute nicht mehr föhnen“, seufzt Gentile, die als Fachbeiratsleiterin der saarländischen Innung mit ihrem Team den Tag organisiert hat. „Es wird viel mit Glätteisen und Lockenwickler gearbeitet, aber das Föhnen geht unter.“

Hier können die Azubis beweisen, dass sie auch das beherrschen: Was der Nachwuchs im großen Saal der Aula an mehreren Tischen mit Rundumspiegeln nach Zeitvorgabe demonstriert, gehört zum Prüfungskanon – insofern ist der ganze Tag nicht nur eine Leistungsschau, sondern auch ein Praxistest, weil vor allem die Teamkonkurrenzen der Vorbereitung auf den Abschluss der Lehre dienen. Als weitere Herausforderung wollte zum Auftakt das Erstellen einer Hochsteckfrisur an zuvor auf Wicklern aufgerollten Haaren gemeistert werden. Unter dem wohlwollend kritischen Blick der kreisenden Innungs-Jury wurde eine Dreiviertelstunde lang drauf los gekämmt, toupiert, geflochten, gesteckt und gesprayt, was die Mähne hergab.

Wer nicht gerade selbst in der abgesperrten Mitte des Raums im Wettbewerb steht, der macht sich drumrum am lebenden Modell oder am Übungskopf zu schaffen. Denn vieles darf und muss schon vorbereitet werden für den anschließenden Team-Wettbewerb im Tages-Make Up oder den „Young Talents Award“. Letzterer ist eine offene Kategorie, bei der die angehenden Kopfkünstler ihrer Kreativität fast komplett freien Lauf lassen dürfen, wie Gentile erläutert: „Zeige den Frisurentrend von morgen!“, lautet die Devise.

Doch auch das beste Make Up nützt nichts, wenn der Rest nicht adäquat ist. Also werden überall Strähnen abgetrennt, gebürstet, geglättet oder zu Locken gedreht, bis es dampft. Mangels Teilnehmern ganz ausfallen müssen leider die Kategorien Meisterschüler und Saarlandpokal Damen. Und in der Konkurrenz um den Saarlandpokal der Herren findet sich nur ein einziger Bewerber: Damit er nicht alleine antreten muss, schwingt er die Schere, derweil die anderen sich mit ihren Föhnfrisuren mühen. Den Teilnehmerschwund beim knapp drei Jahrzehnte alten Wettbewerb der Landesinnung führt Gentile auf unzureichende Kommunikation in den Salons und einen Mangel an Fachkräften zurück. Die Zahl der Innungsmitglieder schwinde, gutes Handwerk schwinde – Gentile will das ändern: „Mein Steckenpferd sind die Azubis.“ Denen will sie Wertschätzung entgegen bringen und gleichzeitig mehr Qualität fordern und fördern. Seit 26 Jahren bildet sie im eigenen Salon in St. Ingbert mit Begeisterung aus: „Ich habe so viel von meinen Azubis gelernt, in jeder Hinsicht! Und ich liebe meinen Beruf“, schwärmt Gentile, die neben den ästhetischen auch die sozialen Aspekte ihres Standes schätzt.

Denen trägt der Wettbewerb ebenfalls Rechnung: Zum Rahmenprogramm gehören nicht nur Referate über Mitarbeiter-Führung und Kommunikation, Kundenbetreuung und -bindung, sondern auch über Burn-Out-Prävention und Resilienz. Und natürlich muss ihr Berufsstand auch wissen, was gerade angesagt ist. „Konvexe Bobs mit abgerundeten Ecken sind derzeit in“, weiß Vincenza Gentile. „Insgesamt kommt viel Bewegung ins Haar, in Form von Wellen, auch bei Männern – bei denen wird nicht mehr nur mit der Maschine, sondern zunehmend mit der Schere gearbeitet.“