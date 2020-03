Spitzengastronomie : Spitzenrestaurants im Saarland behalten ihre Sterne

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Saarland zählt weiter zu den Top-Adressen für Genießer: Über dem Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken und „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ leuchten auch 2020 wieder drei Sterne. Dazu kommen das Saarbrücker „Esplanade“, das Restaurant „Louis“ in Saarlouis, das „Landwerk“ in Wallerfangen, Hämmerle’s restaurant Barrique in Blieskastel und das „Kunz“ in St. Wendel.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Schwambach Leiter Landespolitik und Kultur

Lange mussten die Spitzenköche in Deutschland dieses Mal warten, bis der Guide Michelin, die Bibel der Feinschmecker, seine Wertungen bekannt gab. Wegen des Coronavirus wurde sogar die Pressekonferenz kurzfristig abgesagt, über die neuen Sterne wurden via Facebook informiert.

Das mit Top-Köchen reichlich gesegnete Saarland hat dieses Mal zwar keine neuen Sterne bekommen, aber es bleibt weiterhin einer der gefragtesten Regionen für Genießer in Deutschland mit insgesamt elf Sternen.

Die beiden Flaggschiffe sind weiterhin das „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken und „Victor’s Fine Dining“ in Perl-Nennig mit Chef Christian Bau. Beide Häuser gehören seit Jahren zu den besten Restaurants weltweit und ihre Chefs zu den absoluten Top-Köchen.

Foto: GMLR