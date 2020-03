Bürger bezahlen Straßenausbau mit : Gesetz erleichtert das Kassieren bei Grundstückseigentümern

Wenn Straßen reif für eine Runderneuerung sind, wird’s teuer. Viele Kommunen kamen bisher drumherum, die Bürger zur Kasse zu bitten. Doch das könnte sich bald ändern.

In der Gemeinde Riegelsberg gibt es ebenfalls eine Straßenausbaubeitragssatzung, die regelt, wann einmalige Zahlungen der Anwohner anfallen. Bisher ist es der Gemeinde zufolge jedoch gelungen, die Straßen auch ohne Beiträge der Bürger verkehrssicher zu halten. Auch in Friedrichsthal bietet die StrabS die Möglichkeit, bei grundlegenden Sanierungen von Straßen einen Teil der Kosten einmalig auf die Anlieger umzulegen. Ob es künftig einen wiederkehrenden Beitrag gibt, könne derzeit nicht gesagt werden. Dies müssten zunächst die zuständigen Gremien prüfen, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt Friedrichsthal.

Durchschnittlich werden so pro Grundstück rund 60 Euro im Jahr fällig. Widersprüche gegen die Beiträge gab es der Stadt zufolge in den letzten Jahren nicht. Die Gemeinden Großrosseln, Heusweiler, Kleinblittersdorf und Quierschied sowie die Städte Sulzbach und Völklingen beteiligen die Bürger derzeit nicht an den Kosten für den Straßenausbau. Und keine dieser Kommunen gab an, solche Beiträge aktuell zu planen oder schon zur Abstimmung zu stellen. In Sulzbach haben die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und Linken im Finanzausschuss den gemeinsamen Antrag gestellt, nach dem die Stadt keine wiederkehrenden Beiträge erheben soll. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass eine Diskussion über eine Einführung in Gang kommt, wenn der neue Gesetztestext erst einmal veröffentlicht ist. Die oben genannten Kommunen haben alle eine Gehwegausbaubeitragssatzung (GabS). Diese Satzungen enthalten jeweils die Bestimmungen, unter welchen Umständen und in welcher Höhe Bürger an Baumaßnahmen von oder an Gehwegen beteiligt werden können.