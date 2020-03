Saar-Tatort : Ermittler beziehen neues Kommissariat in der IHK

Ermittler beziehen neues Kommissariat in der IHK

Saarbrücken Die künftigen Tatort-Ermittler des SR beziehen in Kürze ihre neue Dienststelle. Von dem Gebäude der IHK haben sie eine erstklassige Sicht auf die Landeshauptstadt.

Das künftige Zuhause für das neue Ermittlerteam vom SR-Tatort steht fest: Die saarländischen „Tatort“-Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) ziehen schon bald in ihre neue „Dienststelle“. Gemeinsam mit Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel ermitteln sie künftig aus einem Büro der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland in Saarbrücken. Das teilte die IHK am Dienstag (3.). mit.