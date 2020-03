Kostenpflichtiger Inhalt: SPD-Fraktion kritisiert Innenminister im „Fall Maaß“ : SPD-Fraktion bekräftigt harte Kritik an Bouillon

Ein Archivbild aus harmonischeren Tagen: SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon (links) bezeichnet es als Verfehlung des Innenministers Klaus Bouillon (CDU, rechts), die dienstrechtlichen Schritte gegen GdP-Landeschef David Maaß öffentlich zu verhandeln. Foto: BeckerBredel/bub/wib

Saarbrücken Die SPD-Fraktion lässt im „Fall Maaß“ nicht locker. Fraktionschef Commerçon wirft dem Innenminister „inakzeptables“ Verhalten vor.

Die Sozialdemokraten im saarländischen Landtag sind weiter auf Konfrontationskurs. Nachdem die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Petra Berg, schon am Samstag angekündigt hat, im „Fall David Maaß“ das Verhalten des Innenministers Klaus Bouillon (CDU) im Innenausschuss zu erörtern, zeigte sich am Montag auch Fraktionschef Ulrich Commerçon empört. „Ich bin nachhaltig verstört darüber, wie der Innenminister mit diesem Thema umgeht.“ Weil Maaß, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), zu seinem AfD-kritischen Post auf Facebook ein Foto von sich in seiner Kommissars-Uniform gestellt hatte, bekam er am Freitag öffentlich einen Rüffel vom Innenminister und muss jetzt zu einem „Sensibilisierungsgespräch“ mit dem Landespolizeipräsidenten Norbert Rupp (wir berichteten).

Völlig inakzeptabel und eine Verfehlung sei es, dass Bouillon disziplinarrechtliche Fragen „konkret bezogen auf eine Person in der Öffentlichkeit austrägt“ und „diese Person nicht einmal angehört wurde“. Dafür müsse er sich jetzt im Innenausschuss rechtfertigen – zumal Bouillon als „Dienstherr in erster Linie diese Person zu schützen hat“.

Info Facebook-Kommentare bei der Staatsanwaltschaft Nach mehrtägigen Ermittlungen hat der Staatsschutz der Polizei mehrere Kommentare, die zu dem Facebook-Beitrag des GdP-Landesvorsitzenden David Maaß abgegeben wurden, an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Bei diesen Kommentaren geht der Staatsschutz von einer „strafrechtlichen Relevanz“ aus. Dies rechtlich zu beurteilen, ist nun Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wie viele der insgesamt mehr als 45 000 Kommentare dies betrifft und um welche möglichen Straftatbestände es dabei geht, dazu gab es zunächst keine Informationen.

Maaß genieße weiter „volle Solidarität“ der SPD. Für „anständige“ Beamte sei klar, dass sie sich gegen eine Partei äußern müssten, die sich „mit Nazis gemein macht“. Das könnten sie auch in Uniform tun. Das Schlimmste sei, dass wegen der Entscheidung Bouillons seitens der AfD frohlockt werde „und der Innenminister quasi als Kronzeuge für die AfD auftauchen kann“.

Commerçon verwies auch auf vergleichbare Fälle, mit denen man „vernünftiger“ umgegangen sei. So im Sommer 2019 bei der Bundeswehr, als der „Chef der Inneren Führung der Bundeswehr den Soldaten gesagt hatte, man dürfe die AfD nicht wählen“. Das Bundesverteidigungsministerium habe an dieser Stelle keine dienstrechtlichen Konsequenzen gezogen. Das hätte man im Fall Maaß „auch so handhaben müssen“, sagte Commerçon. Am Ende sei es eine Ermessensentscheidung. SPD-Fraktionsvize Stefan Pauluhn hat nach Angaben des Fraktionschefs sogar vorgeschlagen, über eine Auszeichnung für Maaß nachzudenken.

Alexander Funk, CDU-Fraktionschef, unterstützt zwar die Äußerung des GdP-Landeschefs vollkommen. Er hält dagegen die Einlassung des Koalitionspartners für „unsäglich“. Er bezeichnete es am Montag als „Posse, die eigentlich keiner weiteren Worte“ bedürfe. Aus seiner Sicht hat die SPD zu „scharf und falsch“ argumentiert. Das Beamtengesetz gelte aber für alle, auch für Maaß, betonte Funk. Ein Beamter habe in seiner Funktion politische Zurückhaltung zu üben. Die SPD könne gerne eine „Nachhilfestunde“ bekommen, zumal eine „Juristin wie Frau Berg es besser wissen müsste“. Maaß habe einen Fehler gemacht, die Sache sei aber „durch das Sensibilisierungsgespräch dienstrechlich jetzt abgehakt“. Die jetzt entfachte Debatte sei schädlich für die Sache selbst, „den Kampf gegen Rechts“. Die eigentliche Ursache sei der Hass und die Hetze im Netz. Das sollte im Fokus stehen.

Die Linksfraktion stimmt der Äußerung von Maaß gegen die AfD zu. Aber: „Es kann nicht sein, dass ein Beamter das in Uniform tut“, sagte Jochen Flackus, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken. Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass der Rechtsstaat funktioniere, und Polizeibeamte ihr „Amt politisch neutral ausüben“. Das Gesetz schreibe nun einmal vor, dass Beamte „dem ganzen Volk dienen und nicht einer Partei“. Würden nun Ausnahmeregeln beansprucht, könnten diese ebenso von „Rechten genutzt werden“, warnte Flackus. Daher sei das Vorgehen des Innenministers von rechtlicher Seite in Ordnung. „Weitere Äußerungen sollte Herr Maaß also ohne Uniform machen. Dann gebe es künftig keinen Streit.“ Dass zwischen den Koalitionspartnern CDU und SPD nun „mal wieder ein Streit aufgebaut wird, ist albern“, sagte Flackus.