Saarbrücker ist sechstes Drogenopfer 2020 : 53-Jähriger stirbt an Drogenvergiftung

53-Jähriger stirbt an Drogenvergiftung

Saarbrücken Der Mann ist das sechste Drogenopfer dieses Jahr.

Wie das Landespolizeipräsidium mitteilt, fand ein Bekannter den 53-jährigen Saarbrücker am 1. März tot in seiner Wohnung. Die Obduktion ergab nun, dass der Mann an einer Drogenvergiftung verstorben ist.