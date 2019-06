Integration : Saarbrücker Rotarier förderten Migranten

Impression aus dem Projekt „Integration durch Musik und Sprache“ an der Ganztagsgrundschule Kirchberg. . Foto: jean m. laffitau

Saarbrücken Insgesamt 36000 Euro stellte der Rotary Club Saarbrücken seit dem Schuljahr 2016/2017 für das Projekt „Integration durch Musik und Sprache“ an der Ganztagsgrundschule Kirchberg zur Verfügung.

Bei der Abschlusspräsentation in der Aula der Ganztagsgrundschule Kirchberg bedankte sich Kurt Engler, Vorsitzender des Gemeinwesenausschusses des Rotary Clubs Saarbrücken, bei allen Projektbeteiligten, insbesondere bei den Musikpädagoginnen der Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken und den Lehrern der Kirchbergschule. „Sie haben den Kindern eine große Begeisterung für die Musik vermitteln und ihnen das Erlernen der deutschen Sprache erleichtert“, sagte Engler. „Wir sind sehr dankbar, dieses Projekt an unserer Schule zu haben“, sagte Schulleiter Michael Jung. Denn über die Musik, so seine Stellvertreterin Annina Casalino, sei es für die Kinder sehr viel leichter, mit der deutschen Sprache vertraut zu werden und zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen.