Kolumne : Gerne auch reparaturbedürftig!

Viele Menschen suchen ideale Partner oder Dinge, um ihr Leben zu bereichern. Was für ein Unsinn. Da fehlt es am Gespür für die Basis wahrer Liebe.

Schönes Paar sucht nette Wohnung“ steht auf dem Zettel, er hängt an der Eingangstür einer Bäckerei. Dazu ist das Übliche notiert, gewünschte Wohnungsgröße, Lage und, und. Ehrlich: So was nenne ich wahrlich Nachfrage und Angebot in einem.