Feiern und lernen : Infos zur Kinder-Erziehung beim Saarbrücker Altstadtfest

Saarbrücken Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert beim Altstadtfest am 30. Juni darüber, wie Eltern ihre Kinder stark machen. Das teilt die Bundeszentrale mit. Die BZgA wird gemeinsam mit der Drogenhilfe einen Stand auf der Kinderwiese haben.

Welche positive Wirkung Freiräume, aber auch Lob und Anerkennung haben, will die BZgA an ihrem Stand beim Altstadtfest vorführen. An Mitmachstationen wie dem Klettergarten oder dem Vertrauensparcours dreht sich alles um Mut, Anerkennung und Teamgeist. Viele der Herausforderungen können Erwachsene und Kinder gemeinsam meistern und so erfahren, was „stark sein“ alles bedeuten kann.