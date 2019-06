Bürgermeister-Direktwahl, ja oder nein? : Die Mehrheit hat nicht die Wahrheit gepachtet

Info

Als Studienrat war Hans-Werner-Zimmer (70, SPD) am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum in Sulzbach tätig, bevor er sich ums Spitzenamt in der Verwaltung seiner Stadt bewarb. 1992 wählte der Stadtrat ihn zum Bürgermeister. 2002, bei der ersten Direktwahl, bestätigten die Bürgerinnen und Bürger ihn im Amt. Seine zweite Amtszeit dauerte nicht mehr zehn, sondern nur acht Jahre – der saarländische Landtag hatte zwischenzeitlich eine Verkürzung beschlossen. 2010 entschied sich Zimmer, nicht für eine dritte Runde zu kandidieren. Er lebt weiterhin in Sulzbach.