Zwei Saarbrücker erfinden Lebensmittel : Die Sache mit der Semmelknödel-Scheibe

Saarbrücken Die Saarbrücker Lebensmittel-Entwickler Udo Rössel und Markus Felchner retten Brot vor der Mülltonne.

Etwa eins von vier Broten, sagt Udo Rössel, werde vernichtet, weil es nicht verkauft wurde. Eine Herausforderung für zwei Männer, die eine Firma gegründet haben, deren Ziel es ist, Lebensmittel „weiterzuentwickeln“. Sygaback nennt sich das Saarbrücker Unternehmen. Rössel ist studierter Produktdesigner, hat aber in den vergangenen Jahren vor allem im Marketing gearbeitet. Markus Felchner, 20 Jahre jünger als Rössel, also 39 Jahre alt, hat unter anderem in der Systemgastronomie gelernt und hat eine wirtschaftliches Studium. „Ich bin zwar Betriebswirt, man könnte mich aber nicht ins Kontrolling einer Systemgastronomie stecken“, sagt er. Was er am besten kann, ist etwas, dass er nicht im klassischen Ausbildungssystem gelernt hat: kochen. Unter anderem in Frankreich hat er am Herd gestanden.