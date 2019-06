Quierschied : Flüchtiger Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Quierschied Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Merchweiler ein Verkehrsunfall auf der A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Pkw einen Lkw kurz vor einer Baustelle auf sehr riskante Weise überholt und sich im Anschluss derart knapp vor den Lkw gesetzt, dass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste.

Ein weiterer Lkw war in der Folge auf das vor ihm befindliche Fahrzeug aufgefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Lkw. Verletzt wurde niemand.

Teile der Unfallstelle musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und den im Anschluss durchgeführten Reinigungsarbeiten über einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Passat Kombi (neueres Modell) gehandelt haben solle.