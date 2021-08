Saarbrücken Die Sozialdemokratin verkündete die frohe Botschaft am Freitagabend auf Twitter.

Die Saarbrücker Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb ist schwanger. Das verkündete die 34-Jährige am Freitagabend auf Twitter. „Seit ein paar Wochen habe ich einen neuen Begleiter. Einen kleinen Begleiter, der immer da ist und der mich in meiner Vision für ein gerechteres Morgen bestärkt“, schreibt die Sozialdemokratin dort. Sie freue sich unfassbar den „kleinen Menschen“ in wenigen Monaten kennenzulernen.

Seit ein paar Wochen habe ich einen neuen Begleiter. Einen kleinen Begleiter, der immer da ist und der mich in meiner Vision für ein gerechteres Morgen bestärkt. Einen kleinen Menschen, auf den ich mich unfassbar freue, den ich in wenigen Monaten endlich kennenlernen darf! pic.twitter.com/dMk0cEwzIZ

„Als Gewerkschafterin und gelernte Gastronomin kenne ich die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und in vielen Branchen aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, für viele kann es so nicht weitergehen: Es sind die Menschen, die tagtäglich die Acht-Stunden-Schicht in den Beinen spüren und für die der Slogan ,Gute Arbeit’ nicht nur ein Kapitel in einem Wahlprogramm ist, sondern die Hoffnung, dass Arbeit zum Leben passt und nicht das Leben zur Arbeit“, erklärt Ortleb in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten zu ihrer Arbeit anlässlich der Wahl.