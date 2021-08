Per App oder SMS : Handyparken startet in Völklingen

Völklingen Ab sofort kann man Parkgebühren per App oder SMS bezahlen – ohne Zusatzkosten.

In Völklingen lassen sich Parkgebühren jetzt digital bezahlen. Dazu können sich Parkende entweder die App „PayByPhone“ herunterladen oder eine SMS mit dem eigenen Kennzeichen an eine in der Parkzone angegebene Nummer senden. Das Angebot gilt an allen 19 Parkscheinautomaten in der Völklinger Innenstadt und ist eine Ergänzung der vorhandenen Parkscheinautomaten, die mit Münzgeld zur Bezahlung der Parkgebühr arbeiten. Die Abrechnung erfolgt über die Handyvertragsabrechnung, über PayPal oder das Lastschriftverfahren.