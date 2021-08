140 Stühle vor dem Landtag : Saarland gedenkt den Opfern an der Berliner Mauer

Foto: BeckerBredel 22 Bilder Saarland gedenkt den 140 Opfern an der Berliner Mauer

Saarbrücken Vor dem saarländischen Landtag wurde am Freitag mit einer Aktion den 140 Menschen gedacht, die an der Berliner Mauer ihr Leben verloren. 140 Stühle reihten sich im Landtagsgarten aneinander und boten ein beeindruckendes Bild.

Anlässlich des 60. Jahrestages des Baus der Berliner Mauer gedachten Landtagspräsident Stephan Toscani und Günter Heinrich, zweiter Vizepräsident des Landtages, am Freitag der Menschen, die auf ihrer Flucht an der Mauer ihr Leben verloren haben. Zum Gedenken an die Toten legte Toscani ein Gesteck am Teilstück der Mauer im Garten des saarländischen Landtages nieder. „Durch den Bau der Mauer wurde nicht nur das Land geteilt, es wurden Familien auseinandergerissen, und die Menschen in der DDR wurden ihrer Freiheit beraubt. Die Menschen, die sich trotz der Mauer einen Weg in ein besseres Leben suchten, mussten mit harten Sanktionen rechnen“, sagte Landtagspräsident Toscani.

140 Stühle reihten sich im Landtagsgarten aneinander, versehen mit Schildern, auf dem jeweils der Name, das Geburtsdatum und das Todesdatum der 140 Opfer sichtbar waren. Diese Symbolik stand für all jene Menschen, die an der Berliner Mauer zwischen 1961 und 1989 ihr Leben verloren haben.