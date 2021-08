Corona-Stadtistik für den Regionalverband Saarbrücken : Amt: 15 weitere Corona-Fälle

Damit sind im Regionalverband aktuell 286 Menschen nachweislich erkrankt.

Nachdem 11 Personen ihre Quarantäne beendet haben, sind 286 akute Coronafälle im Regionalverband nachgewiesen. Von den Betroffenen leben 183 in Saarbrücken, 58 in Völklingen, 11 in Sulzbach, 10 in Quierschied, jeweils 7 in Heusweiler und Riegelsberg, jeweils 4 in Friedrichsthal und Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Püttlingen und Großrosseln. Bei 9 der jetzt positiv getesteten Personen wurde die Delta-Variante festgestellt. Von den jüngst gemeldeten 100 Varianten waren mit 99 fast alle vom Typ Delta.

Ab Montag schickt das Gesundheitsamt seinen Impfbus durch mehrere Kommunen im Regionalverband. Erste Station ist am Montag von 12 bis 17 Uhr das Sulzbacher Einkaufszentrum, Quierschieder Weg 3. Weiter geht‘s am Dienstag von 14 bis 19 Uhr am Rewe-Markt in Püttlingen (Am Burgplatz 14) und am Mittwoch von 12 bis 17 Uhr wieder in Sulzbach am Einkaufszentrum, Quierschieder Weg 3.