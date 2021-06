Staatsschutz ermittelt : Mann bespuckt Mädchen in Saarbahn und zeigt den Hitlergruß

Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken Schockierende Bilder aus der Saarbahn in Saarbrücken: Dort hat am Freitagabend ein Mann ein schwarzes Mädchen angespuckt. Auf eine rassistische Tirade in der Bahn folgte nach Aussteigen der Hitlergruß. Ein Video von der Tat kursiert aktuell in sozialen Medien.

Das Landespolizeipräsidium bestätigte den Vorfall unserer Zeitung am Dienstagmorgen. Der 37-jährige Mann habe am Freitagabend in der Saarbahn zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Trierer Straße ein schwarzes, 16-jähriges Mädchen angespuckt, danach weiter in der Bahn gepöbelt und auch die Begleiter des Mädchens beleidigt. Beim Aussteigen soll der Mann dann den Hitlergruß gezeigt haben.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann bereits vor dem Vorfall polizeibekannt gewesen. Allerdings nicht aufgrund ähnlicher Taten, sondern aufgrund von Rauschgiftdelikten. Schon kurz nach dem Vorfall konnte der 37-Jährige von Polizisten der Inspektion Saarbrücken-Stadt aufgegriffen werden. Aufgrund der Art der Tat ermittelt in der Sache jetzt der Staatsschutz.

Über das Wochenende hat sich ein Video, das Teile der Tat zu zeigen scheint, in den sozialen Medien verbreitet. Im Video zu sehen sind ein Mann sowie zwei Begleiterinnen, die mit einigen Metern Abstand gefilmt werden. Der Mann und seine Begleiterin diskutieren laut und tragen ihre Masken unter dem Kinn. Der Mann pöbelt lauthals, wirft mit rassistischen Beleidigungen um sich und wird offenbar von seiner Begleiterin zurückgehalten, die ihn anschreit, dass er keine Kinder anspucken dürfe.

Der Mann im Video rechtfertigt sich, dass sie (das Kind) Ausländerin sei. Dass Deutschland den Deutschen gehöre und Ausländer hier nichts zu suchen haben, sind nur einige der Parolen, die der Mann durch die Bahn schreit.