Maßnahmen der Stadt Saarbrücken : Weiterhin Alkoholverbot und Maskenpflicht

Saarbrücken Mit der sich vorerst entspannenden Pandemie-Lage gehen einige Lockerungen einher. Zwei zentrale Vorschriften sind davon in der Landeshauptstadt unberührt.

Um öffentliche Feiern zu verhindern, ist der Konsum von Alkohol auf oft besuchten öffentlichen Plätzen und Straßen an allen Tagen zwischen 18 und 2 Uhr untersagt. Das betrifft am Staden und in dessen Umgebung das Ufer sowie die Anlagen entlang der Saar am Staden und Willi-Graf-Ufer. Diese Zone beginnt in Höhe des Restaurants Undine und reicht bis zur Wilhelm-Heinrich-Brücke inklusive der Freitreppe an der Berliner Promenade.