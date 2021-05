Körperverletzung in Losheim : Naturschutzbeauftragter hält Motocrossfahrer in Naturschutzgebiet an und wird zusammengeschlagen

Naturschutzbeauftragter hält Motocrossfahrer in Naturschutzgebiet an und wird zusammengeschlagen

Losheim Die Motocrossfahrer waren laut Polizei in einem Naturschutzgebiet unterwegs, als sie von dem Naturschutzbeauftragten angehalten wurden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr: Ein Naturschutzbeauftragter ging zu Fuß über einen Waldweg in der Nähe von der Rissentahl-Wahlener Platte in Losheim. Dort kamen ihm drei Motocrossfahrer entgegen. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, ist der betreffende Weg nicht für den Straßenverkehr freigegeben und liegt in einem Naturschutzgebiet.