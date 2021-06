Polizei Homburg wendet sich an Öffentlichkeit : Frau klaut in Drogeriemarkt Handy, Brille und Geldbeutel

Mit diesem Foto fahndet die Polizei Homburg nach der Tatverdächtigen. Foto: Quelle: PI Homburg

Homburg Nach einem Diebstahl in einem Homburger Drogeriemarkt vor einigen Wochen, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Am 1. März um 11.04 Uhr hatte eine Frau, wie auch auf den jetzt veröffentlichten Fotos zu sehen ist, in einem Drogeriemarkt in der Homburger Talstraße aus der Handtasche einer Kundin deren Geldbörse, ein Mobiltelefon sowie eine hochwertige Gleitsichtsonnenbrille gestohlen.

Der Gesamtschaden belaufe sich auf 2500 Euro. Der Suchaufruf sei erst jetzt möglich, da nun ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der Bilder der Täterin vorliegen, hieß es weiter.