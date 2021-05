Mehrfamilienhaus unbewohnbar : Großeinsatz für die Feuerwehr: Schwerer Dachstuhlbrand in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt Bei einem schweren Brand in der Neustraße in Malstatt wurde am späten Samstagabend eine Person verletzt.

Zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in der Neustraße in Malstatt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand, alle Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Wie die Feuerwehr Saarbrücken weiter mitteilt, wurde die Brandbekämpfung durch mehrere Trupps mit Atemschutz im Gebäude aufgenommen. Mittels zwei Drehleitern unterstützten weitere Einsatzkräfte die Löschung von außen. Das ablaufende Löschwasser wurde im Inneren mit mehrere Wassersaugern aufgenommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt vermutet die Polizei, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist. Die elf Bewohner des Hauses wurden während er Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut. Eine Person musste mit Verbrennungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude ist nach den Löscharbeiten aktuell nicht bewohnbar. Die Feuerwehr stellte sicherheitshalber bis in die frühen Morgenstunden am Sonntag eine Brandwache.

